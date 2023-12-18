Bursa İnegöl Süleymaniye mahallesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletteki kadın ve eşi yaralandı.

Kaza Süleymaniye mahallesi Huzur sokak üzerinde meydana geldi. Sürücü Ufuk M. Yönetimindeki 16 ANP 323 plakalı hafif ticari araç, Mehmet A.(65) yönetimindeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Kaza sonucu devrilen bisikletten düşen sürücü ve arkasındaki eşi Öznar A.(64) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

MURAT AVCI