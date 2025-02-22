Belediye ekiplerinin sahada yoğun bir şekilde çalıştığını belirten Başkan Taban, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ekiplerin gece boyunca tuzlama ve kar küreme çalışmaları gerçekleştirdiğini aktaran Taban, sürücüleri de tedbirli olmaya çağırdı. "Lütfen tedbiri elden bırakmayın. Kış lastiği olmadan trafiğe çıkmayın" ifadelerini kullanan Başkan, güvenli bir ulaşım için vatandaşların kurallara uymalarının önemine dikkat çekti.

Belediye ekiplerinin kar yağışı süresince çalışmalarını aralıksız sürdüreceği belirtilirken, vatandaşların da zorlu hava koşullarına karşı dikkatli olmaları istendi.