Araç, ekipman ve personelinin bir kısmını deprem bölgelerine sevk eden İnegöl Belediyesi, bir yandan da karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Hem kırsalda hem merkezde kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bir yandan Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin etkileri sürerken, bir yandan da bölgemizde kar yağışı devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları için araç, ekipman ve personelinin bir kısmını deprem bölgesine sevk eden İnegöl Belediyesi, özellikle dün merkezde de etkisini arttıran kar yağışıyla birlikte karla mücadele çalışmalarına da hız verdi.

TÜM EKİPLER SAHADA

Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri hem kırsal hem merkezde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kırsalda köy yollarının kapanmaması adına sürekli ring halinde olan ekipler, merkezde de ana arterler başta olmak üzere şehir genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını gece boyunca aralıksız sürdürdü. Bir yandan da Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırımların temizliği devam ediyor. İnegöl Belediyesi, tüm ekipleriyle sahada kar yağışının gündelik yaşamı olumsuz etkilememesi adına çalışmalarını sürdürüyor.

BAŞKAN TABAN’DAN ÇAĞRI

Belediye Başkanı Alper Taban da devam eden karla mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi verip vatandaşlara çağrıda bulundu. Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından bölgeye yardım malzemeleriyle birlikte ekip, araç ve ekipman sevkiyatı yapıldığını da hatırlatan Başkan Taban, “Bir yandan da ekiplerimiz burada karla mücadeleyi sürdürüyor. Şu ana kadar bir olumsuzluk yaşanmamakla birlikte, vatandaşlarımıza bir çağrıda da bulunmak istiyorum. Bu süreçte aracında kar lastiği olmayan, karlı yollarda sorun yaşayacak araçlarla lütfen trafiği olumsuz etkilemeyelim. Ekiplerimiz tüm gayretiyle kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor ancak yağışta devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızdan ricamız, trafiği olumsuz yönde etkileyecek ve karla mücadeleyi aralıksız sürdüren ekiplerimizi yavaşlatacak davranışlardan kaçınalım” dedi.