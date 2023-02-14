Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana gelen kazada yol yapım çalışmasında görevli forkliftin çarptığı yaya yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 15.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Ertuğrulgazi caddesi üzerinde meydana geldi. Yol yapım çalışmasının olduğu alandan yürüyerek geçmeye çalışan Rahman T.(47)'ye, operatör Ejder K.(30) yönetimindeki forklift çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.