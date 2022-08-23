Orhaniye Mahallesinde meydana gelen olayda yeni evli çift arasında çıkan tartışma da kan aktı.

Edinilen bilgiye göre Orhaniye Mahallesi Tahıl Çıkmazı üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 4. Katında yeni evli çift T.F.A. (36) ile eşi A.A. (26) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A. mutfaktan aldığı bıçakla T.F.A.'yı yaraladı. Kanlar içinde evde yere yığılan genç adam, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri ile polis ekipleri tarafından sedyeyle 4. Kattan aşağı indirildi. Yaralı genç koca ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kocasını yaralayan A.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla alakalı soruşturma başlatıldı.