Bursa merkezde yaptığı yatırımlarla içme suyundaki kayıp-kaçak oranını yüzde 20’ler seviyesine gerileterek, bu alanda Türkiye’ye örnek olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, aynı başarıyı merkez dışındaki ilçelerde de sergilemek için yatırımlara hız verdi.

Bu çerçevede, Avrupa Yatırım Bankası’ndan (AYB) temin ettiği 150 milyon Euro’luk finans kaynağıyla Mustafakemalpaşa ve Karacabey’le eş zamanlı olarak İnegöl’de de çalışmalara başlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, ilçenin içme suyu ağını yeniliyor. BUSKİ marifetiyle gerçekleştirdikleri altyapı çalışmaları tamamlandığında, İnegöl’ün daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ağına kavuşacağını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, mevcut hattaki eskiyen su borularında meydana gelen çatlaklar ve aşınmalardan kaynaklanan su kaybının da önüne geçilmiş olacağını vurguladı.

Kayıp kaçakla büyük mücadele

İçme suyunun sağlıklı ve kesintisiz temininin, içme suyu hattındaki kayıp kaçak miktarını düşürmekten geçtiğini belirten Başkan Aktaş, “Sudaki kayıp kaçakla mücadeleye büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede, 17 ilçemizdeki içme suyu hatlarının tamamını yeniliyoruz. Bu ilçelerimizin başında da İnegöl geliyor. İnegöl, gelişmiş sanayisiyle, sürekli göç alan önemli bir nüfusa sahip ilçemiz. Bu durum, yeni yerleşim alanlarının İnegöl’e eklenmesine neden oluyor. Geniş bir alana yayılı bulunan İnegöl’ün altyapı ağını yenileme çalışmalarımız, plânlamalarımız çerçevesinde sorunsuz ilerliyor” diye konuştu.

İçme suyu hatlarının yenilenmesi çalışmaları çerçevesinde, İnegöl’de zaman zaman zorunlu su kesintilerine gidildiğine dikkat çeken Başkan Aktaş, “Bu bölgede içme suyu hatları çok eski olduğu için alt yapı haritalarına ulaşım imkânı çok zor. Bu sebepten yeni çalışmalar sırasında zaman zaman istenmeyen su borusu patlakları oluşabiliyor. Şehrimizde yapmak zorunda kaldığımız su kesintileri için tüm vatandaşlarımızdan bizi anlayışla karşılamalarını bekliyorum. Şimdi yaşanan planlı veya plansız kesintiler gelecekte çocuklarımıza çok daha iyi bir şehir bırakmak içindir” dedi. Aktaş ayrıca, kesintilerin sosyal medya, GSM operatörleri ve muhtarlıklar aracılığıyla da duyurulduğunu ifade etti. Bu vesileyle abone bilgi sistemindeki bilgilerini de vatandaşların tutmalarının önemini bir kez daha hatırlatan Aktaş, mobil ve web uygulamaları üzerinden her türlü kesinti bilgisinin anında görülebileceğini de sözlerine ekledi.

Vatandaşları sıkıntılara maruz kalmamaları ve önlemlerini alabilmeleri noktasında uyaran Başkan Aktaş, gösterdikleri sabır ve anlayış için İnegöl’de yaşayan vatandaşlara teşekkür etti.

İçme suyu hatlarındaki yenileme çalışmaları tamamlandığında İnegöl’ün örnek alınan ilçe konumuna geleceğini belirten Başkan Aktaş, suyun giderek büyük bir önem kazandığı iklim değişikliği sürecinde hedeflerinin, İnegöl’deki kayıp kaçak oranını yüzde 20’ler seviyesine geriletmek olduğunu da sözlerine ekledi.