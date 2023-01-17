Yenice mahallesi Osmanbey Caddesi üzerinde meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrilip sürüklenerek yol kenarında park halinde olan kamyonete çarptı; sürücü yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza 13.00 sıralarında Yenice Mahallesi Osmanbey caddesi üzerinde meydana geldi. Osmanbey caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü T.G.(34) yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Devrilen motosiklet sürüklenerek yol kenarında park halinde olan kamyonete çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.