Kazağını bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 15.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi.

İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan Sürücü Kadir İ.(28) yönetimindeki 16 BBF 132 plakalı elektrikli bisiklet, aynı yöne giderken sokağa dönüş yapmaya çalışan sürücü Kadir B.(26) yönetimindeki 16 AGP 419 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.