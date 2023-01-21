

Alkollü kadın ortalığı karıştırdı

Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil, orta refüjün koruma tellerine çarptı. Kadın sürücü S.Ç., 1.63 promül alkollü çıktı.

Kaza gece saatlerinde Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.

İnegöl'dem Bozüyük istikametine seyir halinde olan sürücü S.Ç yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç kaldırım üzerinden çıkarak koruma tellerine çarptı. Sürücü kadın kazayı şans eseri yara almadan atlatırken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza sonrası alkol testi yapılan sürücünün 1.63 promül alkollü olduğu tespi edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL cezai işlem uygulandı. Ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.