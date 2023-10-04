Hikmet Şahin Köprülü Kavşağınde devrilen motosikletten düşerek yaralanan şahsın, adam yaralamadan arandığı ortaya çıktı.
Kaza Hikmet Şahin Köprülü Kavşağının alt geçit yolunda meydana geldi. Kavşaktan gelip OSB havaalanı caddesinde seyir halindeki sürücü Ramazan D.(40) yönetimindeki 16 ASU 037 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
YAKALANDI
Acil serviste kaza raporu hazırlayan trafik ekipleri, GBT'sini sorguladıkları sürücünün adam yaralama olayından arandığını tespit ettiler. Yaralı zanlı, tedavinin ardından gözaltına alındı.
Haber Merkezi
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