Turgutalp mahallesinde meydana gelen kazada motosiklet, otomobile arkadan çarptı. Kazanın ardından motosikletin arkasındaki Emre İ.(21), sinirlenerek otomobilin yan camına yumruk atınca yaralandı. Kaza anı ve yumruklama anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza Turgutalp Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Ahmad S.(25) yönetimindeki 16 MN 151 plakalı motosiklet, önünde seyir halinde olan sürücü İslam S.(35) yönetimindeki 26 ADC 217 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

CAMI YUMRUKLADI

Kazanın ardından sinirlenen motosikletteki yolcu Emre İ.(21), otomobilin yan sürücü camına yumruk atarak kırdı ve sürücü ile aralarında kısa süreli kavga yaşandı. Elinden yaralanan genç, motosiklet ile İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Kaza anı ve yolcunun otomobil camına yumruk atma anı ile sürücü arasındaki kavga bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.