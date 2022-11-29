İnegöl’de bir sitenin bahçesinde ön partileri kesilmiş, karnı deşilmiş kedi ölüsü bulundu. Site bahçesinde baktığı kedilerden birinin canice öldürüldüğünü düşünen Filiz Akın Karabulut, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, incelemenin ardından kedinin kişi veya kişiler tarafından öldürülüp öldürülmediğini inceleme çalışması başlattılar.

Olay Yeni Mahalle Menekşe caddesinde bulunan sitenin bahçesinde meydana geldi. Sabah uyanan Filiz Akın Karabulut, kedilerini beslemek için bahçeye çıktığında gördüğü manzara karşısında yıkıldı. Beslediği kedilerden birinin ön partilerinin kesilip, karnının deşilerek öldürüldüğünü görünce büyük üzüntü yaşadı.

Karabulut durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, soruşturma başlattılar.

Olayı gözyaşlarıyla anlatan Filiz Akın Karabulut, "Sabah pencerelerimi açtığımda mutlaka kedilerimi kontrol ediyorum. Bakıyorum, iyiler mi, değiller mi diye. Baktığımda karşılaştığım manzara bu oldu. Daha öncede bu sitede kedi yakıldı. Onunla alakalı da bir çalışma yapıldı ama bir sonuca varılmadı. Hapis cezası olduğunu bilmiyorlar. Bunu da en kısa zamanda bulacağız diye düşünüyorum. Belediye Başkanımızdan da destek istedim. Bu sitede katil var. Bunu bugün bu hayvana, bu masuma yapıyorsa, yarın öbürgün herkese her şeyi yapabilir. Sitede kesinlikle güvenlik yok. Ve bu site hiç bu kadar kötü duruma düşmemişti. Şuan da bildiğiniz hayvanlarla alakalı bir sürü katliam yapılıyor, her yerde. Bunlarda bizim sokaklarda görmediğimiz veya denk gelen katliamlar. Umarım cezasını çekecek. Geçen sefer yanlarına kar kaldı. Yakılan kedimle alakalı. Ama bu sefer kesinlikle peşini bırakmayacağız." dedi.

Bugün ise kedisinin karnı deşilmiş, patileri kesilmiş şekilde canice öldürüldüğünü söyleyen Akbulut," Herhangi bir şey duymadım. Sabaha karşı oldu muhtemelen. Çünkü bulduğumda zaten daha tazeydi. Vücudu donmamıştı. En az 1-2 saat gerekiyor. Şuanda herhangi bir şey bulamadık. Emniyet geldi. Olay yeri inceleme geldi. Bakalım inşallah bulacağız. Aynı zamanda yerel hayvan korumasıyım. Bütün sahipsiz sokak hayvanlarına bakmaya çalışıyorum. Bunlarda benim baktığım evimin, bahçemin kedileri. Zaten daha 6-7 aylıklar, yavrular. İnsana alışkın oldukları için herkese gidiyorlar. Ama maalesef sevgiyle yetiştirince de böyle insanlardan zarar görüyorlar. İstemeyenler var. Biliyorum ama bunu yapmak bir canilik. Sonuçta hiç kimseye zararı yok. Patilerini kesmek nedir? Karnını deşmek nedir? Yani çok zalimce. Dediğim gibi bunu bir hayvana yapan yarın herkese her şeyi yapar. Geleceğin ruh hastaları yetişiyor." diye konuştu.