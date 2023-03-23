Uzun zamandır İnegöl’e yeni bir stadyum yapılması noktasında yapılan çağrılar ve amatör kulüplerinin saha bulamaması nedeniyle maçlarını Bursa’da oynaması gündemini korurken, 228 bin nüfuslu Bilecik’te Şeyh Edebali stadyumunun yeniden inşası için çalışmalar başladı.

İnegöl’de yeniden yapılması istenen İnegöl Şehir Stadyumu ile 2 ve 5 bin seyirci kapasiteli 2 ayrı amatör sahalarının eksikliğini hissedilen ilçemizde şimdi yeni bir tartışma alevlendi.

İnegöl’e komşu Bilecik ilinde ihalesi yapılan Şeyh Edebali Stadyumuna ait görseller, ilçe kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

BİZ WC YAPTIRAMIYORUZ, ADAMLAR STAT YAPIYOR

Çok sayıda vatandaş sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak, İnegöl’de yaşanan stat ve spor tesisi sorununu yapımına başlanan Şeyh Edebali stadının fotoğrafını paylaşarak duyurmaya çalıştılar.

İnegöl Şehir Stadında da yenileme kararı alınmasına rağmen vatandaşların yaptığı eleştiriler, farklı noktalara taşındı. Özellikle İnegöl’de binlerce lisanslı futbolcuya sahip amatör spor kulüplerinin resmi maçlarını oynadıkları sahaların sağlıksız olduğunu öne süren veliler, “Özellikle sanayi de sahalarımızda wc sorunu var. Buraya kadın-erkek yüzlerce vatandaş geliyor. Çocuklarını izliyorlar. Defalarca dememize rağmen bir wc bile yapamadılar. Belediye söz vermesine rağmen 2 yıldır yapmamış. Bizler burada bir tuvalet yaptıramıyoruz, ama başkaları komple spor tesisi yapıyor.”

Şeyh Edebali Stadyumu 173 milyon 323 bin TL’ye yenilenecek. 10 bin seyirci kapasitesine sahip tesisin içerisinde 6 antrenman salonu, biri açık 2 kapalı tenis kortu, atletizm spor alanları olacak.