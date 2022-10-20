Kameraya yansıyan kazada motosiklet sürücüsünü kaskı korudu

Orhaniye mahallesinde meydana gelen kazada minibüs ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kazadan ölümden dönen sürücüyü kaskının koruduğu kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza Orhaniye mahallesi Ankara caddesi üzerinde meydana geldi.

Ankara caddesi üzerinde seyreden Sürücü Ceyhun Y.(16) yönetimindeki 16 AJR 158 plakalı motosiklet, cadde üzerinden aniden manevra yapan Sürücü İbrahim Çolak(65) yönetimindeki 16 KDD 93 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet ve sürücüsü sürüklenerek park halindeki 06 DP 7066 plakalı araca çarparak durabildi. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaskının koruduğu yaralı sürücüsü olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.