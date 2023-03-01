İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban bu sene festivallere ayrılacak bütçeyi deprem konusunda yapılacak çalışmalara ayrılacağını açıkladı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban belediye meclisinde önemli açıklamalarda bulundu.

Bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Taban; " Belediye olarak destek olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan da destek olmaya devam etmesini istiyorum. Kalan süre zarfında biliyorsunuz, beş yıllık seçiliyoruz bu konulara daha fazla önem vereceğiz. Bu yıl içinde gerçeklesecek olan Teknoloji Festivali ve Kültür sanat festivali kaynaklarını bu alanlara ayıracağız.