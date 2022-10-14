Hamidiye mahallesinde meydana gelen olayda Kıbrıs Gazisi evinde ölü bulundu.

Olay Hamidiye mahallesi Kurtuluş sokaktaki apartmanın zemin katında meydana geldi. Kıbrıs Barış Hareketi Gazisi Ramazan Gürsel(69), eşini torunlarına bakması için 3 gün önce damadının evine gönderdi. Eşini 3 gün sonra arayan kadın, cevap alamadı. Evine giden kadın, eşinin hareketsiz yattığını görüp 112’ye haber verdi.

Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri, gazinin ölümünü tespit ettiler. Gazinin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.