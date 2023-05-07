Osmaniye mahallesinde meydana gelen kazada özel halk otobüsü ile çarpışmaktan son anda kurtulan bisiklet sürücüsü, kameraya yansıdı.

Kaza Osmaniye mahallesi Altay caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan elektrikli bisiklet sürücüsü, karşı yönden gelen özel halk otobüsünü gördü. Otobüsle çarpışacağını fark eden sürücü, bisikletini devirilip sürüklendi. Otobüs şoförünün de dikkatiyle olası kaza önlendi. Bisiklet sürücüsü kazayı yaralanmadan atlattı. O anlar biR işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.