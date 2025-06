Aktarılan bilgilere göre, kiracı iş yerinin vitrin camını kırıp lavaboları yerinden sökerek maddi hasar oluşturdu. Olayın, tamamen zarar vermek amacıyla yapıldığı öne sürüldü. Mahalle sakinleri, esnaf ile dükkan sahibi arasında kira sözleşmesi yapılmasına ve anlaşılmasına rağmen, kiracının iş yerinde maddi zarara yol açan davranışlarını şaşkınlıkla karşıladı.

Bir mahalle sakini konuyla ilgili olarak “5 senedir kelepir fiyatına oturmasına rağmen hala yaptığı zararlar ortada. Dükkana girdiğinde etin kilosu 30 40 TL iken şuan 900 1000 TL arası. Girdiğinde 45 kilo et parası iken kira bedeli şu an 7 kilo et parası. Yine de bir şey denilmediği halde mala verdiği zarar ortadadır” ifadelerini kullandı.