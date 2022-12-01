Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması bugün itibariyle başlarken İnegöl’de trafik ekipleri kış lastiği denetimlerine başladı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluğunun başlamasıyla İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde denetim yaptı.

Trafik ekipleri ticari araçların kış lastiği takıp takmadığını ve kumpas adlı cihazla lastiklerin diş derinliklerini kontrol etti.

Yapılan uygulamada 60 araç sorgulanırken, kış lastiği takmayan 7 ticari araç sürücüsüne 1152 Lira idari para cezası uygulandı.