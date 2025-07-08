Olay Süleymaniye Mahallesi Park yolu Caddesinde meydana geldi. Gizem K.(20), kendisine sosyal medyadan mesaj atan Elif Nur G. İle tartıştı. 2 genç kız, iddiaya göre bir erkek yüzünden tartışıp, Park yolu caddesinde buluştular. Karşı karşıya gelen 2 şahıs arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Elif Nut G. Elindeki bıçakla Gizem K.'yı sağ bacağından yaralayıp kaçtı. Yaralı ise yakındaki İnegöl Devlet Hastanesi'ne yürüyerek gitti. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli polis ekiplerince aranıyor.

Kaynak: Aleyna Yağmur Akdağ