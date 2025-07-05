Olay saat 16.30 sıralarında Mahmudiye mahallesinde bulunan bir parkta meydana geldi. Hanım Z.(37), iddiaya göre kendisini aldatan eşi Şafak Z.(42)'yi bacağından ve karnından hafif şekilde yaraladı. Olaydan sonra kadın, elektrikli bisiklete bindirdiği eşini evine götürdü. Kanaması olan eşine dayanamayan kadın harekete geçti. Kadın yaralı eşini yine elektrikli bisiklet ile yaklaşık 10 kilometre ilerideki İnegöl Devlet Hastanesine götürdü. Yaralı tedavi altına alındı. Kadın şüpheli Hanım Z., eşine, "İstemiyorum seni bana zarar veriyorsun. 22 senedir yeter, seni sevdikçe g*t*n kalktı. Lanet olsun neden seviyorum ben seni" diyerek tepki gösterdi.

Gözaltına alınan şüpheli kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kadın eşinin de şikayetçi olmaması sonucu ifadenin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Mehmet Sevinç