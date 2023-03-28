İnegöl'de kolonya faciası.. Hayatını kaybetti

Ortaköy mahallesinde meydana gelen olayda kolonya içen adam Tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay 25 Mart'ta Ortaköy mahallesinde bir evde meydana geldi. İşe gelmeyen Ercan Ö.(40)'yü merak eden arkadaşları yanlız yaşadığı eve gittiler. Baygın halde buldukları Ercan'ı özel araçla İnegöl Devlet hastanesine getirdiler. Çok miktarda alkol tüketimi nedeniyle durumu ciddiyetini koruyan adam, Yüksek İhtisas Hastanesine sevk edildi.

Tedavisi devam eden adam, 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.