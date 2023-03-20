Turgutalp mahallesinde meydana gelen kazada park halindeki araca çarparak kontrolden çıkan otomobil, yoldan geçmekte olan anne ve 2 çocuğuna çarptı; 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza Turgutalp Mahallesi Tınaztepe sokakta meydana geldi. Sokakta seyir halinde olan sürücü Şahin K. yönetimindeki 16 KBP 35 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halinde olan 16 AEU 245 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın savrulan araç kaldırımda yürüyen anne Suriye uyruklu Zeyne H.(30)'e ve yanındaki kızı 6 yaşındaki Raide ile bebek arabasındaki 2 yaşındaki Abir'e çarparak durdu. Kaza sonucu anne ve 2 çocuğu yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan 2 yaşındaki Abir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, anne ve diğer kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.