TÜİK rakamlarına göre Haziran ayında Türkiye genelinde 150 bin 509 konut satışı gerçekleştirildi. Haziran ayında satılan konut sayısı bir önceki aya göre %23, bir önceki yılın aynı ayına göre %12 artarak 150 bin 509 oldu. Piyasayı değerlendiren İnegöl Müteahhitler Derneği Başkanı Yusuf Şehitoğlu, “Özellikle arazi kısıtlığı nedeniyle İnegöl’de ki fiyatlar Bursa’da Nilüfer’le eş değer hale geldi. Ortalamaya baktığınızda İnegöl’de ki fiyat artışları Türkiye ortalamasının üzerindedir. Türkiye genelinde ortalama fiyat artışı yüzde 182’dir. İnegöl’ü düşündüğümüzde yüzde 200’ü bulan, hatta bazı yerlerde yüzde 200’ü de geçen fiyat artışları yaşanmaktadır” dedi.

Endeksa verilerine göre Türkiye genelinde Haziran ayı sonu itibarı ile konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %182 seviyesinde gerçekleşirken, Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 9 bin 979 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 317 bin 228 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 17 yıl oldu. Haziran ayında yıllık değer artışı en yüksek olan iller ise İstanbul, Antalya ve Mersin olurken, ipotekli konut satışları ise Haziran ayında bir önceki aya göre %38 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre %41 artış gösterdi. Yabancıya konut satışı ise toplam konut satışları içerisindeki payını %6’ya çıkardı.

Haziran ayında Türkiye genelinde 150 bin 509 konut satışı gerçekleşti. Konut satışları Haziran ayında bir önceki aya göre %23, bir önceki yılın aynı ayına göre %12 artarak 150 bin 509 oldu. Endeksa verilerine göre, Türkiye genelinde Haziran ayı sonu itibarı ile konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %182 seviyesinde gerçekleşirken, Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 9 bin 979 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 317 bin 228 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 17 yıl oldu.

FİYATLARDAKİ ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Konu hakkında bir açıklama yapan İnegöl Müteahhitler Derneği Başkanı Yusuf Şehitoğlu, “Türkiye genelinde baz etkisinden dolayı konut satışlarında artış gözüküyor. Diğer taraftan gayrimenkulü vatandaşlar oturmak için değil, artık bir yatırım aracı olarak düşünüyor. Özellikle son dönemde vatandaşlar parasının enflasyon karşısından değer kaybetmemesi için gayrimenkule yöneldi. Dolayısıyla artıştaki bir diğer sebepte o. İnegöl’de de aynı süreç söz konusu. Ama bizde özellikle arazi kısıtlığı nedeniyle İnegöl’de ki fiyatlar Bursa’da Nilüfer’le eş değer hale geldi. Ortalamaya baktığınızda İnegöl’de ki fiyat artışları Türkiye ortalamasının üzerindedir. Türkiye genelinde ortalama fiyat artışı yüzde 182’dir. İnegöl’ü düşündüğümüzde yüzde 200’ü bulan, hatta bazı yerlerde yüzde 200’ü de geçen fiyat artışları yaşanmaktadır. Bundaki en büyük neden arazi ile malzeme fiyatlarındaki yükseliştir. Diğer bir hadise de bu tarz maliyet artışları, ekonomik gündemdeki bazı belirsizlikle müteahhitleri yeni projelere başlama konusunda demotive ediyor. Dolayısıyla yeni projelere başlamak biraz erteleniyor. Ondan dolayı da, sonuç itibariyle konut arzı yeterli olmadığı için fiyatlardaki artış devam ediyor” dedi.