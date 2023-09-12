Mesudiye mahallesinde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayıp kaçan sürücü, kaza sonucu aracını hurdaya çevirdi.

Olay Mesudiye mahallesi Şibali yolu caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücülere yönelik uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri 16 AAS 785 plakalı aracın sürücüsüne dur ihtarında bulundular. Dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Polis ekipleri sürücünün peşine düştü. Kovalamaca sırasında kontrolden çıkan araç, kavşağa çarparak durabildi. Araçta maddi hasar meydana geldi. Yapılan incelemede daha alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücü Sezgin Y.(29)'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 Bin 190 TL cezai işlem uygulandı.