Bilalköy Faik Deniz İlkokulu ve Faik Deniz Köy Yaşam Merkezi, Mehmet Ali Deniz Kültür Vakfı, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İnegöl Belediyesi destekleriyle açıldı. Açılışta konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru; “Bakanlığımız, kullanılmayan köy okulu binalarını, “Köy Yaşam Merkezleri” projesiyle ihtiyaçlar doğrultusunda, eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürüyor.” dedi.

KÖY YAŞAM MERKEZLERİ KÖYLERİN KALBİ OLUYOR

Açılışa İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, Mehmet Ali Deniz Kültür Vakfı Başkanı Ahmet Berber ve kurum müdürleri katıldı.

Proje hakkında bilgi veren İnegöl Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru: “Bakanlığımız, kullanılmayan köy okulu binalarını, “Köy Yaşam Merkezleri” projesiyle ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane; matematik, doğa, bilim ve tasarım gibi farklı alanda hizmet veren atölyelerle eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürüyor. Biz de İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, Bilalköy’de ilkini kurduğumuz, en kısa zamanda da Hilmiye ve Çitli mahallelerimizde kuracağımız köy yaşam merkezlerini, öğrencilerimizin ve köy halkının hizmetine çok kısa bir süre sonra sunacağız.” dedi.

İNEGÖL’E 18 YENİ KÜTÜPHANE KAZANDIRILDI

Müdür Doğru, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyib Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde, Milli Eğitim Balanlığı tarafından başlatılan, “Kütüphanesiz Okul Kalmasın” projesi kapsamında İnegöl’e 18 kütüphane kazandırdıklarını açıklayarak:

“Bugün de Bilalköy Faik Deniz Köy Yaşam Merkezi ile birlikte Bilalköy Faik Deniz İlkokulumuzda 19. kütüphanemizin açılışını gerçekleştireceğiz. Ve yakın zamanda ilçemiz okullarına 3 kütüphane daha kazandıracağız. Yine Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüzün ifade ettiği her ilçenin 500 bin kitap temini hedefinde, kütüphanelerimize kayıtlı 395 bin 596 kitap sayısına ulaşmış bulunmaktayız. 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında 4. ve 7. sınıf öğrencilerimize okuma ve anlama yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla İTSO ve İnegöl Kaymakamlığı arasında imzalan protokole binaen 8826 adet AHOB (Anla, Hızlan, Odaklan, Başar) programı lisansı dağıtıldı. Bu sene de mevcut lisanslara ek olarak 9000 civarında öğrencimize lisans verilerek 18bin öğrencimizin anlayarak hızlı okuma becerilerini geliştireceğiz” diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından gerçekleştirilen açılış, çocuklara minik gösteri ile devam etti. Sınıf ziyaretinin ve Köy Yaşam Merkezi bölümlerinin gezilmesi ile devam eden program sonunda, misafirlere yemek ikram edildi.