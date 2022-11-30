İnegölspor başkanı Kani Ademoğlu başkanlığında toplanan İnegöl’de ki amatör kulüp başkanları ve yöneticiler birlikte hareket etme kararı alarak bildiri yayınladılar.

İnegöl’de ki futbol kulüplerinin son dönemde maruz kaldığı tribün olayları sonrası, kulüp başkan ve yöneticiler, İnegölspor başkanı Kani Ademoğlu başkanlığında bir araya geldiler.

Sporda şiddetin konuşulduğu toplantıda, İnegöl’de ki kulüplerin yaşadığı sorunlar da ele alındı. Gerçekleşen toplantı sonrası kulüplerin birlikte hareket etme kararı aldığı deklare edildi.

Kulüplerin tamamının imzaladığı bildiride şu ifadeler yer aldı;

İnegöl 300 bini geçen aktif nüfusu, 72 bin öğrenci ve toplamda da 150 bini geçen genç nüfusu ile dinamik bir şehirdir. Toplumun her noktasına temas eden futbolun en önemli parçası olan futbol kulüpleri olarak artık bir olma vaktinin geldiğinin farkındayız.

İnegöl’de kurulan ve İnegöl’den gücünü alan kulüpler olarak artık bir birliktelik çatısı altında faaliyetlerimize devam edeceğiz.

Bu kararlar doğrultusunda ilk adım olarak her kulübümüzün temsil edildiği, İnegöl Amatör Kulüpler Birliği’ni aktifleştirme kararını almış bulunmaktayız. Bu karar doğrultusunda İnegöl’de hiçbir kulübümüz yalnız değildir. İnegöl’de ortaya çıkan tesis yetersizliği öncelikli çözülmesi gereken bir problem olarak gündemimizdedir.

Özellikle son 20 yılda maalesef sporun birleştirici ruhu artık ayrıştıran, kitleleri ve toplumları karşı karşıya getiren bir durum halini almıştır. Bu çok üzücü bir durumdur. Bunda futbolu yönetenlerin de futbol oynayan sporcuların da medyanın da taraftarın da katkısı olmuştur. Kimse topa taca atmamalıdır. Bu konuda herkes, herkes kadar suçludur ve herkes, herkes kadar masumdur ve herkes bu taşın altına elini sokmak zorundadır.

Yasa çıkarmanın önemli ama uygulanmasının elzem olduğu bu dönemde İnegöl’de ki amatör kulüplerimiz son dönemde şiddet olaylarına maruz kalmakta. İnegöl kulüpleri Bursa’nın üvey evlatları değildir. Biz bütünün bir parçasıyız, birlikte çok güçlü olduğumuzun farkındayız.

İnegöl’de ki spor kulüplerinin yöneticileri olarak, İnegöl’de her çocuğun sporla tanışması adına elimizi taşın altına sokmuş bulunmaktayız. Sporda şiddetin olmaması için güzelliklerin ve fair play’ın ön plana çıktığı günlerin yaşanması için aktif rol alacağız. Simon Kuper’in dediği gibi “ futbol sadece futbol değildir”