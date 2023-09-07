İnegöl Belediyesi’nin 6 Eylül İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı kapsamında düzenlediği etkinliklerle tüm şehirde kurtuluş coşkusu yaşandı. Kurtuluş günü canlandırması beğeniyle izlenirken, fener alayı ve kortej yürüyüşünde İnegöl halkı Mehter öncülüğünde adeta gövde gösterisi yaptı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi tarafından 6 Eylül şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler, dün gün boyu devam etti. Sabah resmi törenlerle başlayan anma programları, akşamüzeri adeta kurtuluş coşkusunun sokaklara taştığı etkinliklerle devam etti.

KURTULUŞ CANLANDIRMASI İLE 6 EYLÜL GÜNÜ YENİDEN YAŞATILDI

6 Eylül İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı kutlamaları kapsamında, akşam 19.00’da 15 Temmuz Demokrasi Meydanında ilçe protokolü, Tarihi İnegöl Mehteri, Gaziler, STK’lar, öğrenciler, atlı birlikler ve daha pek çok grup bir araya geldi. Program, İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibinin hazırladığı kurtuluş canlandırması ile başladı. Meydanda bir anda da Yunan askerleri ile Türk ordusunun karşılaşması ve girdiği çatışma ile heyecan dolu anlar yaşandı. Temsili gösteride Yunan’ı şehirden sürerek İnegöl’ü kurtaran Türk Birlikleri, meydanda yaptıkları atlı şovla alkış topladı. Yüzlerce vatandaşın ilgiyle izlediği gösteride, düşman askerlerini def eden şanlı Türk askerinin zafere yürüyüşü duygusal anların yaşanmasına da neden oldu.

FENER ALAYI VE KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kurtuluş günü canlandırmasının ardından program fener alayı ve kortej yürüyüşü ile devam etti. Tarihi İnegöl Mehteri öncülüğünde yüzlerce kişi belediye önünden Atatürk Anıtına kadar yürüdü. Yürüyüşe atlı birlikler de eşlik etti. Vatandaşların da katıldığı yürüyüş, cadde boyunca görenlerin dahil olmasıyla büyüyerek devam etti.

İNEGÖL VE MİTROVİÇA HALK DANSLARI EKİPLERİ GÖSTERİLERİNİ SUNDU

Atatürk Anıtında son bulan yürüyüşün ardından, İnegöl Tarihi Mehteri burada mini bir konser verdi. Marşlarla kurtuluş coşkusunu en iyi şekilde yaşatan Mehterin ardından, İnegöl Belediyesi halk dansları ekibi sahneye çıkarak yöresel oyunlarını sergiledi. Daha sonra Kurtuluş günü etkinlikleri için İnegöl’e gelen kardeş şehir Mitroviça’nın halk dansları ekibi sahne alarak gösterilerini sundu.

KROS YARIŞMASINDA DERECEYE GİRENLER KUPALARINI ALDI

Halk dansları gösterileri sonrası 03 Eylül Pazar günü kurtuluş etkinlikleri kapsamında Mustafatepe’den Halhalca Şehitliğine düzenlenen Zaferden Kurtuluşa Kros Yarışmasının ödül töreni burada gerçekleştirildi.

RIDVAN SAYIN KAHRAMANLIK TÜRKÜLERİYLE KULAKLARIN PASINI SİLDİ

Kurtuluş günü etkinliklerinin finalinde ise Kültür Bakanlığı Sanatçısı Rıdvan Sayın sahne aldı. Seslendirdiği kahramanlık türküleriyle adeta dinleyenlerin kulaklarının pasını silen Sayın, performansıyla tam not aldı. Zaman zaman ilçe halkının da eşlik ettiği eserler, kurtuluş coşkusuna coşku kattı.