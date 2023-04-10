

Orhaniye mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre genç kızı taciz eden 2 şahsı darp ettiler.

Olay Orhaniye mahallesi Yağcı İbrahim sokakta meydana geldi. Genç kız, yanına gelen Suriye uyruklu C.İ. ve A.İ.'nin konuşmak istemesi üzerine bağırmaya başladı. Çığlık atan genç kızı gören mahalle sakinleri olayı 2 şahsa saldırdılar. Saldırıda kanlar için kalırlarken, olay yerine gelen polis ekipleri olayı sonlandırdılar.

2 şahsın yanına geldiği kız ile sohbet etmek istediği ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.