Süper Amatör B grubu zirve mücadelesinde Osmaniyespor ile Karadeniz Güvenspor Kurtuluşspor sahasında karşı karşıya geldi.

Müsabakanın 87. Dakikasında Osmaniyespor 1-0 öne geçerken 90. Dakikasında ise Karadeniz Güvenspor skoru eşitledi.

Karadeniz Güvenspor’un beraberlik golü sonrası futbolcunun sevinci sonrası saha bir anda karıştı. Gerginliklerin yaşandığı son dakikalarda başka gol gelmeyince iki takımda 1 puan razı olurken Karadeniz Güven puanını 47’ye Osmaniyespor ise 42’ye yükseltti.

MAÇ SONU KARIŞTI

Maçın ardından 2 tarafın futbolcuları ile yöneticileri arasınsa gerginlik yaşandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin biber gazıyla müdahalesi sonucu taraflar ayrıldı.