Orhaniye mahallesinde meydana gelen olayda 4 araca çarpan alkollü sürücü yakalandı.

Olay gece saatlerinde Orhaniye Mahallesi Aygen sokakta meydana geldi. Sürücü yönetimindeki 16 Y 3488 plakalı otomobil, sürücüsünün alkollü olmasından dolayı kontrolden çıktı. Sokakta bulunan 4 araca çarptı. Olay yerine gelen polis Trafik ekipleri, şahsı yakaladılar.

Yapılan kontrollerde sürücünün 3 promül alkollü olduğu tespit edilirken, sürücüye 3. kez alkollü araç kullanmaktan 3 bin 675 TL cezai işlem uygulandı. Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.