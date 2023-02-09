Depremzedeler için hayırla yarışan İnegöl’de zincir marketler başta olmak üzere büyük marketlerin depoları adeta boşaldı. Bazı ürünler tamamen tükenirken, 72 saatte depremzedeler için yapılan market harcamalarının 200 milyon TL’yi geçtiği tahmin ediliyor. Raflarda bazı gıda ürünleri tükenince devreye kadınlar girdi. Evlerde hazırlanan ekmek, poğaça, kek ve benzeri hamur ürünlerini pişirilmeye başlandı.

İnegöl’den son 3 günde 200’e yakın TIR, on’larca kamyon yardım malzemelerini deprem bölgelerine nakil ederken, gıda ve temel ihtiyaç konusunda ki acil çağrıların üzerine vatandaşlar, STK’lar, yardım kuruluşları ve iş dünyası marketlere hücum etti.

Bisküvi, su, kek, meyve suyu, çocuk maması, çocuk bezi, peçete gibi ürünler neredeyse tükenme noktasına gelirken, hijyen malzemeleri de büyük oranda tüketildi.

Gıda toptancılarının malzeme yetiştirmekle zorlandığı gözlemlenirken, marketlerde son günlerde büyük yoğunluk gözlemleniyor. Gıda malzemelerine yönelik yapılan çağrıların artması üzerine devreye giren İnegöllü kadınlar organize olarak evlerde unlu mamul üretmeye başladılar.