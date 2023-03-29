Hava sıcaklıklarındaki ani düşüşle birlikte İnegöl’de bugün yaşanan kar yağışı sonrası kırsal kesimler beyaza büründü. 9 ekiple harekete geçen İnegöl Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollara hemen müdahale etti. Kırsal bölgelerde kapalı yol bulunmuyor.

İnegöl’de meteorolojinin günler öncesinden haber verdiği soğuk hava dalgası dün gece itibariyle etkisini göstermeye başladı. Merkezde sabah saatlerinde, yüksek kesimlerde ise gece itibariyle yer yer kar yağışları yaşandı. İnegöl’ün kırsal bölgeleri bahar karıyla birlikte beyaza büründü. Kar yağışını bekleyen ve hazırlıklarını bu yönde yapan İnegöl Belediyesi ekipleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de destekleriyle ulaşımda aksama olmaması adına yollarda kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

KAPALI YOL YOK

Kırsal bölgelerde kar yağışının özellikle ulaşımı aksatmaması adına ekipler hemen sahaya indi. İnegöl Belediyesi 7 ayrı ekip ve Bursa Büyükşehir Belediyesi 2 ekip olmak üzere 9 ayrı bölgede yollarda teyakkuza geçen ekipler, ring halinde kırsal mahallelerin yollarını sürekli açık tutuyor. İnegöl’de sürdürülen çalışmalarla şu anda kapalı veya ulaşımın aksadığı köy yolu bulunmuyor.