İnegöl İtfaiye ekipleri, boş olan evin balkonunda mahsur kalan martıyı kurtardılar. Kurtarma anı kameraya saniye saniye yansıdı.
Olay Süleymaniye Mahallesi Hazine sokakta bulunan 3 katlı binanın 3. Katında meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar, 3. Katın balkonunda çırpınan martıyı gördüler. Vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Olay yerine gelen İtfaiye eri, merdivenli araçla çıktığı balkonda mahsur kalan martıyı kurtardılar. Kurtarılan martı doğaya salındı. Kurtarma anı kameraya saniye saniye yansıdı.