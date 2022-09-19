Çayyaka Mahallesinde devam eden parke taş uygulamasını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Alper Taban, “Kırsal mahallelerimizde de altyapılar, üstyapılar gibi çalışmalarımız sürüyor. Merkezdeki hizmetler bu çalışmalarla en uçtaki kırsal mahallelerimize de ulaştırılmış oluyor” dedi.

Hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, Çayyaka Mahallesinde doğalgaz altyapısı tamamlanan 3 sokakta toplam 2000 m2’lik parke taş uygulaması başlattı. Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki heyetle birlikte çalışmaları yerinde inceledi.

İnceleme sırasında açıklamalarda da bulunan Başkan Taban, “Bugün Çayyaka Mahallemizde devam eden parke taş çalışmalarını incelemek üzere buradayız. Hem merkez hem kırsal mahallelerimizin ihtiyaçları var. Tabi merkezde daha yoğun bir oturum var. O bölgelerimizde de çalışmalarımız devam ediyor ama kırsal mahallelerimizde de altyapılar, üstyapılar gibi çalışmalarımız sürüyor. Çayyaka Mahallemizde de doğalgazla ilgili çalışmalar yapıldı. Merkezdeki hizmetler bu çalışmalarla en uçtaki kırsal mahallelerimize de ulaştırılmış oluyor. Bugün burada 3 sokağımızda parke taş kaplama çalışması yapıyoruz. Daha önce okul bahçesinde yaptığımız çalışmalar vardı. Bugün de doğalgazla ilgili çalışmaların tamamlandığı bölgelerde parke taş uygulamasını gerçekleştiriyoruz. Çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.