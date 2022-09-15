Kırsal mahallelerde sokakların parke taşla kaplanması adına sürdürülen çalışma devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin parke taşlarını karşıladığı, İnegöl Belediyesi’nin de işçiliğini üstlendiği çalışma ile son olarak İclaliye Mahallesinde 3 sokakta 1500 m2 parke taş kaplama çalışması gerçekleştiriliyor.

Şehrin dört bir yanında hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, kırsal mahallelerde Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde konforu arttıracak parke taş uygulamalarını sürdürüyor. Parke taş desteğini Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği, işçiliğini ise İnegöl Belediyesi’nin gerçekleştirdiği çalışmayla pek çok kırsal mahallede sokaklar konfora kavuştu. Son olarak İclaliye Mahallesinde 3 sokakta toplam 1500 m2’lik parke taş uygulaması başlatıldı.

MERKEZİN KONFORU KIRSALA DA ULAŞIYOR

Devam eden çalışmaları Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi. İnceleme sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Taban, “Bugün İclaliye Mahallemizde devam eden parke taş çalışmalarını yerinde inceliyoruz. Geçtiğimiz günlerde de farklı mahallelerimizde benzer çalışmalar gerçekleştirdik. Mahallelerimizdeki altyapı eksiklerini öncelikle tamamlamaya çalışarak sonrasında da üst yapı eksiklerini tamamlamaya çalışıyoruz. Merkez mahallelerimizdeki konforun kırsala da ulaşması adına bu çalışmaları yapıyoruz. Gerek köylerimize ulaşım yollarında gerekse de köylerimizin iç yollarında var olan sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam ediyoruz” dedi.

Büyükşehir uygulamasıyla kırsalda hedeflenen bir durum olduğunu hatırlatan Başkan Taban, “Vatandaşlarımızın bulunduğu muhitlerde yaşamını sürdürmeye devam etmeleri. İşlerine buradan gidip gelsinler, emekli olanlar köylerine geri dönsünler. Gençlerimizin de artık yakın mesafeler dediğimiz bu mesafelerde yaşamlarını sürdürmeleri mümkün. Çünkü kırsaldaki altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını gideriyoruz. Önceki haftalarda Fındıklı, Kınık, Sarıpınar ve Özlüce Mahallelerimizde parke taş çalışmalarımızı tamamlamıştık. Bugün de İclaliye Mahallemizde devam ediyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyemizin verdiği parke taşı desteği ile işçiliğini de İnegöl Belediyesi olarak biz karşılayarak kırsal mahallelerimize bu imkanları sunuyoruz. Burada 3 sokağımızda 1500 m2 parke taşı uygulanacak. Hava şartlarının durumuna göre Cuma gününe kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Yapılan çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.