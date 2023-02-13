MODEF çatısı altında Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi kontrolünde boş evlerde, yeni yaşam yerlerinde kullanılmak üzere mobilya destek kampanyası başlatıldı.

MODEF’te yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı basın toplantısında kampanya ile ilgili açıklama yapan Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, “Ülkemiz geçtiğimiz hafta başında Kahramanmaraş merkezli, 10 ili sarsan Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. 30 binden fazla insanımızı kaybettik. Şehirler yaşanamaz hale geldi. Ölü sayısı ne yazık ki her geçen gün artmaktadır. Ülke insanımız deprem sonrasında yine seferber oldu. Bölgeye çok sayıda yardım TIR’ı gönderildi. İnegöl insanı da bölge insanının yaralarını sarma noktasında adeta hayırda yarıştı. TIR’lar gönderildi. Bölgede yemek dağıtımları hala yapılıyor. Mobilyacılar Odası olarak biz de ilk olarak bölgeye giden yardım TIR’larına erzak desteğinde bulunduk. Ayrıca Bursa Birlik tarafından deprem bölgesinde yapılacak çadır kentlere de desteğimizi verdik. Şimdi de MODEF çatısı altında Bursa Valiliği ve Büyük Şehir Belediyesi kontrolünde boş evlerde, yeni yaşam yerlerinde kullanılmak üzere mobilya destek kampanyası başlatılmıştır. Tüm ilçe halkımızı meslektaşlarımızı el ele kampanyaya davet ediyoruz. Bölgeye küçük dolap, karyola, yaylı yatak, baza, tercihen yatak haline getirilebilir koltuk takımı, çekyat, halı kilim, yorgan, yastık, çarşaf, mini buzdolabı, ısıtıcı, ocak, tencere-çaydanlık göndereceğiz. Çekyat konusunda anlaştığımız bir firmamız var. 2500 TL’ye çekyat yapacak. Yardımlarımız MODEF’te toplanacaktır. Buraya getirerek personelimiz Yakup Şahin’e (İrtibat no: +90 536 999 32 18) teslim edebilirsiniz. Tüm ilçe halkımızı, mobilyacılarımızı bu kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz” dedi.