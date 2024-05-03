Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İnegöl Başkanı Bahri Sinan Yazaroğlu, "Küresel ölçekte durgun bir dönem olan 2023'de ihracatçılarımızın sergilediği performans takdire şayandır." ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz hafta İnegöl Ticaret ve Sanayi Odamız tarafından açıklanan 2023 yılı dış ticaret rakamları ile ilgili açıklamalarda bulunan MÜSİAD İnegöl Başkanı Bahri Sinan Yazaroğlu şu ifadelerde bulundu

MOBİLYA SEKTÖR KURULUMUZDAN İHRACATTA BÜYÜK BAŞARI

İnegöl’ün 2023 yılında gerçekleştirdiği 1,48 milyar dolarlık ihracatta, 166 milyon dolar ile pay sahibi olan ve yılı 162,6 milyon dolar dış ticaret fazlası ile kapatan 65 mobilya sektör kurulu üyemizi tebrik ediyoruz. Üretici güçleriyle şehrimize değer katan tüm üreticilerimize de teşekkür ediyoruz.

MÜSİAD İNEGÖL Şubesi Üyelerimiz ile birlikte İhracatı rakamlarını artırmak Yeni hedef pazarlar bulmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bununda Şehrimize bıraktığımız kalıcı eserler, Sektöre yaptığımı kalıcı hızmetler yanına Vizyon Projelerimize yenilerini eklemek üzere ciddi hazırlıklarımız devam ediyor. İnşAllah Üyelerimizin vizyoner katkıları ile çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Birkez daha açıklanmış olan rakamların yakalanmasında katkıları olan üyelerimizi tebrik ediyor başarıların devamını diliyoruz.