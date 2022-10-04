İnegöl Belediyesi, şehirdeki enduro tutkunu motosikletçilerle birlikte 2 gün süren etkinlik düzenledi. Farklı şehirlerden 100’ü aşkın motocross tutkununu buluşturan organizasyon için özel olarak hazırlanan parkurda, motosiklet tutkunlarının yaptığı gösteriler nefesleri kesti. Yamaç paraşütü gösterilerinin renk kattığı Adrenalin Fest, büyük bir heyecana sahne oldu.

İnegöl Belediyesi, şehirdeki enduro tutkunu motosikletçilerle birlikte hem İnegöl’ün doğal güzelliklerini tanıtmak ve duyurmak hem de adrenalin tutkunları için görsel şovların ve yarışmaların yer aldığı özel bir organizasyon düzenledi. Adrenalin Fest adıyla gerçekleştirilen organizasyonda, farklı şehirlerden 100’ü aşkın motocross tutkunu İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezinde buluştu. Kros gösterileri, doğa turları, adrenalin yarışmaları ve yamaç paraşütü şovlarıyla süslenen program, 2 gün boyunca renkli görüntülere sahne oldu.

İNEGÖL’ÜN EŞSİZ DOĞASINA HAYRAN KALDILAR

Cumartesi günü başlayan etkinlik kapsamında, farklı şehirlerden gelen enduro motosiklet tutkunları, DOSTUM tesislerinde kamp attı. Yüzlerce motosiklet tutkunu, ilk gün İnegöl’ün eşsiz doğasını keşfetmek üzere İnegöllü motocross tutkunları tarafından hazırlanan rotalarda sürüş gerçekleştirdi. Gün boyu farklı güzergahlarda yapılan yolculuklar sırasında İnegöl’ü keşfetme imkanı bulan konuk motosikletçiler, karşılaştıkları manzaralar karşısında İnegöl’e hayran kaldı. Aynı zamanda yamaç paraşütü uçuşları da gerçekleştirilerek DOSTUM’un branşları tanıtıldı.

ŞOVLARLA SÜSLENEN YARIŞMA NEFESLERİ KESTİ

Pazar günü ise DOSTUM tesislerinde vatandaşların da izlenimine açık bir motocross şöleni gerçekleştirildi. Bu organizasyon için özel olarak hazırlanan parkurda, motocross tutkunları adeta şov niteliğinde sürüşe imza attılar. Heyecanın ve adrenalinin üst düzeye çıktığı yarışmalar ve gösterileri vatandaşlar heyecanla izledi. Kros tutkunu motosikletçiler şov tadında bir yarışma ve gösteriye imza attılar.

Cumartesi günü DOSTUM tesislerinde motocross tutkunlarıyla bir araya gelen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Doğa Sporları ve Turizm Merkezimizdeyiz. Burada 2 gün boyunca devam edecek olan, adrenalin tutkunlarının yer aldığı organizasyondayız. Enduro Motosiklet Gruplarını ağırlıyoruz şehrimizde. İnegöl’de güzel bir hafta sonu etkinliği olacak. Farklı şehirlerden kros tutkunlarını burada. Hem kendilerini misafir ediyoruz hem de İnegöl Enduro Motosiklet Grubuyla birlikte bir çalışma yapıldı, rotalar belirlendi. Motosikletleriyle gruplarımız bu rotaları gezecekler. DOSTUM tesislerimizde de oluşturulmuş hazır parkur içerisinde deneyimleme yapacaklar” dedi.

70 paraşütçünün uçuşlarıyla etkinliğe renk kattığını da ifade eden Başkan Taban, “Adrenalinin çok yüksek olduğu bir sporu burada yapıyoruz. Ben tüm sporseverlere, katkı sunanlara teşekkür ediyorum. Bunun yanı sıra bugün yamaç paraşütü ile ilgili de Aktaş Tepe’den uçuşlar yapılıyor. 70 kadar sporcumuz da buraya iniş gerçekleştirerek ayrı bir renk kattılar. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Katılan sporcularımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Öte yandan, Pazar günü yapılan kros yarışmaları ve gösteriler sonrası dereceye giren motosiklet tutkunlarına kupa ve madalyaları takdim edildi.