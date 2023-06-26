Kemalpaşa mahallesi Dar sokak üzerinde bulunan apartmanın boşluğunda park halindeki motosiklet cayır cayır yandı.

Edinilen bilgiye göre Kemalpaşa mahallesi Dar sokak üzerinde bulunan Türker apartmanın girişinde apartman boşluğunda park halinde olan 16 ALP 323 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı. Kısa sürede alev topunda dönen motosikletten çıkan dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekipleri bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Duman nedeniyle apartman da bulunan vatandaşlar tahliye edilirken, yangın sonucunda motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.