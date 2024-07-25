Bursa'nın İnegöl ilçesinde 30 dakikalık süre içerisinde meydana gelen 3 ayrı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

İlk kaza Osmaniye mahallesi Şebboy caddesinde meydana geldi. Sürücü Esra G.(26) yönetimindeki 16 BIM 766 plakalı motosiklet ile sürücü Harun P.(23) yönetimindeki 16 AVR 869 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı.

İkinci kaza ise Orhaniye mahallesi Ankara caddesinde meydana geldi. Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Üçüncü kaza ise Sinanbey Mahallesi Yenişehir caddesinde meydana geldi. Otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosikletin arkasındaki 3 yaşındaki Betül M. Yaralandı.

Kazalar daki 4 yaralı da olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Muhabir: İBRAHİM USLU