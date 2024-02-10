Edinilen bilgiye göre OSB 2. Cadde üzerinde toplanan motosikletli gençler yarış yapmaya kalktı. Yarış sırasında çarpışan gençlerden Uğurcan D. (15) yere düşerek yaralandı. Kaza sonucu park halindeki bir araçta maddi hasar aldı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Burada tedavi edilen gence ehliyetsiz motosiklet sürmekten dolayı para cezası kesildi.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Öznur Dede