Uçuruma yuvarlandı

İnegöl'ün Boğazova bölgesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı, sürücüsü yaralandı.

Kaza İnegöl'ün Çayyaka Mahallesindeki Boğazova mevkiinde meydana geldi. Boğazova'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Ali D.(67) yönetimindeki 11 TD 033 plakalı otomobil, keskin virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç yaklaşık 30 metre uçuruma yuvarlanıp ağaçlara çarparak durabildi. Kaza sonucu araç hurdaya dönerken, sürücüsü yaralandı. Hurdaya dönen araçtan çıkan sürücü, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.