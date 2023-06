Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı Adayı olabilmesi için "100 bin imza" kampanyası kapsamında Türkiye genelindeki teşkilatlarla beraber İnegöl ilçe teşkilatı da İlçe Seçim kurulan giderek imza başvurusu yaptılar.

Adliye önünde açıklama yapan Memleket Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ahmet Işık, "Seçimin yaklaştığı şu günlere deprem afetinin yaşanması ile içimiz buruk giriyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz. Uzun zamandır süregelen “seçim zamanında yapılacak mı, erken seçim mi olacak, hatta ve hatta seçim olacak mı” gibi uzun tartışmaların ardından, bir ay ara verdiğimiz seçim çalışmalarına başladık. Hepimizin bildiği üzere 14 Mayıs 2023 Pazar günü, ülkemizin 13. Cumhurbaşkanını seçmek için ülkece sandığa gideceğiz. Temennimiz ve isteğimiz, başından sonuna kadar adil, demokratik, saygı ve sevgi çerçevesinde bir seçim süreci geçirmektir. Biz Memleket Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı olarak, adil ve demokrat bir seçim süreci geçirmek için, ülkemizin menfaatleri doğrultusundaki her türlü işbirliğine hazır ve nazırız. Bugün burada Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığının kesinleşmesi için gereken 100.000 imzaya katkıda bulunmak için toplanmış bulunuyoruz. Gönül isterdi ki, bugün aday olmak isteyen diğer isimlere de daha adil, daha kolay, daha teknolojik şartlar altında bir seçim süreci yürütebilsin. Dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinde ileri demokrasi modelleri uygulanırken, maalesef ki ülkemizde her geçen gün demokratik hareketler kısıtlanmakta ve sekteye uğratılma çabasındadır. Ülkemiz değişen dünyaya ayak uydurup, daha demokratik adımlar atmak yerine, her günümüz bir önceki günümüzü aratmakla birlikte daha gerici bir hale gelmektedir. Daha önceki seçimlerde adaylığın kesinleşmesi için gerekli olan imzalar, sokaklarda dahi toplanabilirken, bugün 2023 yılında, demokrasinin en tabi haklarından olan seçilme hakkına ne yazık ki zorlaştırma politikaları uygulanmaktadır. Günümüz teknolojisinde bu ve benzeri imza kampanyalarının kolaylıkla e-devlet üzerinden yürütülebilir olması gerekirken yapılan bu zorlaştırmaları son derece anlamsız buluyoruz. Bu konu Milletvekilimiz Özcan Özel tarafından Türkiye Millet Meclisine önerge ile taşınmış olup kabul edilmemiştir. Tüm bu zorlaştırmalara rağmen demokrasi adına İnegöl halkına sesleniyoruz. Bugünden başlayıp hafta sonu olan Cumartesi ve Pazar günleri de dahil olmak üzere 27 Mart pazartesi günü saat 20.00’ye kadar devam edecek imza sürecinde demokrasi ve ülkemizin geleceği adına, İnegöl adliyesinde bulunan ilçe seçim kuruluna gidip bu demokratik hakkı kullanabilmesi için Memleket Partisi Genel Başkanımız ve kendi oylarımız ile seçtiğimiz Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce adaylığına imza atmanızı önemle rica ediyoruz. Değerli basın mensupları ve İnegöl halkı, hepimiz bugüne kadar ülkemizi doğa cenneti, turizm cenneti olarak biliyorduk meğer ülkemiz aynı zamanda bir trol cennetiymiş. Biz son zamanlarda bunu da öğrendik. Genel başkanımız Sayın Muharrem İnce’ye yapılan ağır suçlamalar ve iftiralarla karşı karşıyayız. Fakat bizler Sayın Muharrem İnce’yi ne iktidarın ne de muhalefetin trol ordularına yem etmedik bugünden sonra da etmeyeceğiz. Yolun başında da söylediğimiz gibi ne cumhur ne millet tek yol memleket diyor, hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyoruz." dedi.