Hamidiye mahallesinde meydana gelen olayda öfkeli sevgili, iddiaya göre sevgilisine tacizde bulunan şahsı satırla elinden yaraladı.

Olay Hamidiye mahallesi Özkonak sokakta meydana geldi. Zekeriya T.(49), iddiaya göre sevgilisi Gülşen A.'ya tacizde bulunan İsmet G.(59) ile sokakta karşı karşıya geldiler. Zekeriya T. Elindeki satırla şahsı kovalamaya başladı. Kovalamaca sonucu Zekeriya T., kovaladığı şahsı yakalayıp satırla saldırdı. Öfkeli şahıs, İsmet G.'yi elinden yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı sonlandırdı. Yaralı Ambulansla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Namus meselesi

Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Hastaneye götürülen şüpheli Zekeriya T., görüntüleyen basın mensuplarına "Namus meselesi. Yarım kalan işi tamamlayacağım" demesi dikkat çekti.