İnegöl Mahmudiye mahallesinde meydana gelen olayda apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kediyi 8 yaşındaki Selim Bulut kurtardı.

Olay Mahmudiye mahallesi Gür sokak 4 katlı apartmanın 4. Katında meydana geldi. Havalandırma boşluğundan kedi seslerinin geldiğini fark eden aile harekete geçti. Havalandırma camının küçük olması nedeniyle kediyi kurtaramadılar. 8 yaşındaki Selim Bulut, "ben girip alayım" deyince aile tehlikeli olduğu için kabul etmedi. Çocuk ısrar edince kıramadılar. Pencereden havalandırmaya giren çocuk, yavru kediyi kurtardı. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

MURAT AVCI