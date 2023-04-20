Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ramazan Bayramının ilk günü tüm fırınlar kapalı olacak. Bayramın ikinci ve üçüncü günü “nöbetçi fırın” olarak çalışacak fırınlar ise İnegöl Belediyesi’nin talebi üzerine Fırıncılar ve Benzerleri Odası tarafından belirlendi.BURSA (İGFA) - İnegöl’de bayramın ilk günü tüm ekmek fırınları kapalı olacak. Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına ekmek alışverişlerini arefe gününden yapması çağrısında bulunulurken, İnegöl Belediyesi’nin talebi ile Fırıncılar ve Benzerleri Odası tarafından da bayramın ikinci ve üçüncü günü hizmet verecek fırınların listesi belirlendi.

İLK GÜN TÜM FIRINLAR KAPALI

İnegöl Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Fırıncılar Odası ile yaptığımız istişareler neticesinde bayramın ilk günü tüm fırınların kapalı olması kararlaştırılmıştır. Ancak vatandaşlarımızın devam eden günlerde mağduriyet yaşamaması adına ekmek ihtiyacını karşılayabilmek için bayramın ikinci ve üçüncü günleri nöbetçi fırın uygulamasına gidilecektir. Nöbetçi olarak hizmet verecek fırınlar ise Fırıncılar ve Benzerleri Odası tarafından belirlenmiştir.”

NÖBETÇİ FIRINLAR LİSTESİ

“Buna göre; bayramın ikinci ve üçüncü günü İnegöl’de Sinanbey Mahallesi Lütfiye Sokak’ta hizmet veren Yörem Fırın, Mesudiye Mahallesi Şehitonbaşı Sokak No:7’de hizmet veren Sıcak Fırın, Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi No:137/A’da hizmet veren Trabzon Fırın, Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:20’de hizmet veren Simidiye Fırın, Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi No:35 ve Murat Caddesi No:47’de hizmet veren Somuncu Baba fırınları, Alanyurt Yeni Mahalle Yunusemre Caddesi No:26/A’da hizmet veren Kayalar Ekmek Fırını ile Özdilek ve Migros marketlerin fırın bölümleri ekmek üretimi yapacaktır.”