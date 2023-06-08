Osmaniye mahallesinde meydana gelen kazada otomobil sürücüsü, aracıyla park halindeki kamyonete çarptı. Kazanın ardından kendi aracını kontrol eden sürücü, hızla olay yerinden kaçtı.

Kaza Osmaniye mahallesi Gaziler sokakta meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen otomobil, yol kenarında park halinde olan kamyonete çarptı. Kazanın ardından aracından inen sürücü, aracını kontrol etti. Aracında herhangi bir sorun olmadığını fark eden sürücü, çarptığı kamyonette hasar meydana geldi. Sürücü aracına binerek hızla uzaklaştı. Kaza anı kameraya yansırken, olay yerine gelen kamyonetin sahibi, aracında hasarı görünce polise giderek şikayetçi oldu.

Polis olay yerinden kaçan sürücüyü arıyor.

Haber merkezi