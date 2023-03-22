Deprem bölgesi İnegöl, tarihi kayıtlarda bataklık ve içinden geçen dereleri ile sıvılaşmanın yoğun olduğu yer olarak biliniyor. Eskilerde mandaların yattığı bataklıklar ve insanların kenarında piknik yaptığı dereler, şimdi yaşam alanlarına dönüştü. Tarihi fotoğraflarda eski İnegöl’den geçen dereler çok net bir şekilde görülüyor. Peki bu derelere ne oldu?



İnegöl’ün köklü aileleri tarafından paylaşılan nostaljik fotoğraflar ve eski haritalarda ilçenin içinden geçen 2 büyük dere net olarak gözüküyor. Refik Urgancılar, Kani Basmacı ve Remzi Sert’e ait olan aile albümlerinde bu derelerin etrafında çekilen resimler paylaşıldı.

İnegöl’de 1980 yıllarına kadar akan bu derelerden en bilineni İsaören yönünden gelen, Park Caddesi üzerinde ki Kuğulu parkın arkasından, yeni yapılan belediye binası önünden devam ederek önce Atatürk Bulvarı üzerinde ki Lazlar cami istikametine ilerleyip, buradan da İshakpaşa Camisi bölgesinde ki eski Marmara sineması üzerinden Yenişehir yoluna doğru akan dere.

Diğer dere ise Cerrah yönünden gelip, Süleymaniye Mahallesi Kavaklaraltı parkı istikametinden yine Yenişehir yolu istikametine devam ediyormuş.

Kayıtlarda bu iki dere üzerinde köprülerin olduğuna yönelik bilgiler ve belgelerde paylaşılmaktadır.

Her iki derenin akış yönlerinin şehrin arazi yapısı o tarafa doğru eğimli olduğundan Yenişehir istikametine doğru olduğu, 1960’larda yaşanan sellerden dolayı Cerrah yönünden gelen sel sularının garaj yönüne doğru akarak gittiği bilgilerine yer verilmiş.

Kimilerine göre bu dereler zamanla akış yönünde yer değiştirdiğinden, kimilerine göre ise kuruduğundan dolayı üstü kapanarak yok oldular.

Şu anda bu derelerin üzerinde binlerce konut ve işyeri bulunuyor. Bu bölgelerin altından yine akan derelerin olup olmadığı bilinmiyor. Yine bataklıkların fazla olduğu ve mandaların bulunduğu bir çok bölgenin üzerinde de binlerce konut yükseldi.