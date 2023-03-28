İnegöl’de son günlerde artış gösteren domuz gribi salgını nedeniyle eczanelerde yoğunluklar yaşanmaya başladı.

İnegöl Belediyesi’nin atık ilaç kutusu projesinin tanıtımının yapıldığı programda konuşan eczane personeli başkan Taban ile yaptığı konuşmada şu diyaloglar yansıdı.

DOMUZ GRİBİ SALGINI VAR

İnegöl’de domuz gribi salgınının arttığını söyleyen eczane personeli “Geçenlerde nöbetçiydik biraz ishal salgını vardı. Şuanda İnegöl’de infulenza domuz gribi salgını var. Domuz gribi salgınının ilacı var. Çocuk olsun yetişkin olsun bu ilaç sayesinde hastalığı atlatıyor.”

SALGININ BELİRTİLERİ

İnfluenza A (H1N1) virüsüne maruz kalmış kişilerde 1-2 günlük bir kuluçka döneminden sonra aniden belirtiler görülmeye başlanır. Domuz gribine işaret eden bu belirtileri şöyle sıralayabiliriz;

Yüksek ateş

Baş ve eklem ağrısı

Yorgunluk ve halsizlik

Öksürük

Üst solunum yol akıntısı